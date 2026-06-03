Edirne'de Buğdayda Hastalık Riski... Ziraat Odası Başkanı: "Boş Başaklar, Verim Kaybına Sebep Olacaktır"

(EDİRNE) - Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, bazı buğday ekili tarlalarda görülen hastalıklar nedeniyle verimde düşüş yaşanabileceğini belirterek, "Boş başaklar, verim kaybına sebep olacaktır. Verimi hasat başladığı zaman göreceğiz ama 'Bu sene çok yağış aldık, bu sene çok iyi olacak', böyle demek çok zor" dedi.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, bölgedeki yağış ve rüzgar nedeniyle buğday bitkisinde yatmaların görüldüğünü, bu durumun üretimde verim kaybına neden olacağını söyledi.

Yoğun yağışın hastalık riski taşıdığını dile getiren Arabacı, şunları kaydetti:

"Ulusal basında hep haberler çıkıyor ya, 'Verimler iyi olacak, şöyle olacak, böyle olacak' diye. Tabii ki önceki yıllara göre gidişat iyi ama birtakım hastalıklar var, boş başaklar var. Yani bunlar da verim kaybına sebep olacaktır. Şimdi hasat etmeden ne biçeriz bunu kestirmek zor tabi. Yağış ne kadar çok olursa o kadar da çok hastalık riski taşır. Bununla ilgili üreticilerimiz zaten gerekli ilaçlamalarını yaptı. Tabi yapmayanlar da var. Maliyeti kısmak adına ama bu yağışların işte çok olmasıyla bu takım hastalıkların da çoğalması maalesef ki oluyor. Bundan dolayı da işte boş başak bazı arazilerimizde var. Yani bizim bütün buğdaylarımızda yok. Yani bakanlığımızın ya da Toprak Mahsulleri Ofisi'nin öngördüğü gibi öyle dekara 700 kilolar, 750 kilolar olmayacaktır. Boş başaklar, bunlar verim kaybında birtakım sebeplere neden olacaktır. Verimi hasat başladığı zaman göreceğiz ama 'Bu sene çok yağış aldık, bu sene çok iyi olacak', böyle demek çok zor. Bu sene kurak ya da çok yağışlı, bunlar bizi yanıltabilir. Yani çok yağışlı diye çok iyi verim olacak anlamına gelmiyor."

Kaynak: ANKA