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Düziçi'nde Yamaç Paraşütü Festivali Rüzgar Gibi Geçti

Düziçi'nde Yamaç Paraşütü Festivali Rüzgar Gibi Geçti
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde düzenlenen yamaç paraşütü festivali, ekstrem spor tutkunlarını bir araya getirdi. 1200 metre rakımlı Dumanlı Yaylası'nda yapılan etkinlikte, katılımcılar gün boyu farklı havalanmalarla heyecan dolu anlar yaşadı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bulunan bin 200 metre rakımlı Dumanlı Yaylası'nda, yamaç paraşütü festivali düzenlendi.

Festival, Düziçi ilçesi Dumanlı Yaylası bin 100 rakımlı bölgede yamaç paraşütü sporcuları için hazırlanan havalanma pistinde gerçekleşti. Osmaniye ve diğer illerden gelen, yamaç paraşütüyle farklı bir keyif yaşamak isteyen ekstrem spor tutkunları havalanma pistinde rüzgarın durumuna göre gün boyu uçuşlarını sürdürdü. Fotoğraf ve doğaseverlerin özellikle sonbaharda ziyaret ettiği bin 200 rakımlı yaylada Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana, Gaziantep ve Adana'dan ekstrem spor tutkunları gün boyu uçuş gerçekleştirerek keyifli anlar yaşadı.

Düziçi ilçesi için bu kadar insanı buraya toplamak büyük başarı diyen yamaç paraşüt pilotu Ersoy Demirci, "Düziçi Dumanlı yaylası bu bölgenin en güzel uçuş alanlarından bir tanesi yaklaşık 70 pilotumuz var. Çevre illerden Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana ve Mersin oldukça keyifli bir uçuş bölgesi ilk defa 10 yıl önce uçmuştum burada bölge pilotlarından arkadaşlarımızla ve şuan festivaldeyiz. Düziçi için büyük kazanç bu kadar insanı buraya toplayabilmek aynı zamanda 10 Kasım etkinliği adı altında uçuşumuzu gerçekleştirdik" diye konuştu.

İlk defa yamaç paraşütüyle tandem uçuşu yaptığını söyleyen Ebru Yeşil, "İlk başta baya korktum, kalbimde kelebekler uçtu hatta tedirginlik vardı ama uçunca her şey geçti. En son inerken biraz döndük falan o sırada baya bir heyecanlandım, kalkıştan daha heyecanlıydı. Herkese tavsiye ederim çok güzeldi sonbahar havasından dolayı yapraklar, dağlar, ormanlar çok güzel görünüyordu" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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