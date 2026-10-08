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Düzce Valisi Makas, eşiyle Kadın Emeği Merkezi'ndeki el emeği ürünlerini inceledi

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Düzce Valisi Makas, eşiyle Kadın Emeği Merkezi'ndeki el emeği ürünlerini inceledi
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Düzce Valisi Mehmet Makas, eşi Elif Makas ile Düzce Kadın Emeği Merkezi bünyesindeki işletmeleri gezerek üretici kadınların el emeği ürünlerini inceledi. Makas, kadınların üretime ve ekonomiye katkısına dikkat çekerek üretici kadınlara kolaylık ve hayırlı işler diledi.

Düzce Valisi Mehmet Makas, eşi Elif Makas ile birlikte Düzce Kadın Emeği Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren işletmeleri inceleyerek üretici kadınların ürünlerini inceledi.

Vali Mehmet Makas ve eşi Elif Makas, Düzce Kadın Emeği Merkezi'ni ziyaret etti. Merkez bünyesinde faaliyet gösteren işletmeleri gezen Vali Makas, üretici kadınların hazırladığı el emeği ürünleri inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kadınların üretime ve ekonomiye sağladığı katkının önemine dikkat çeken Vali Makas, merkezde faaliyet gösteren üretici kadınlara çalışmalarında kolaylık ve hayırlı işler diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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