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Düzce Üniversitesi'nden Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Projesi

Düzce Üniversitesi'nden Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Projesi
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Düzce Üniversitesi'nde öğrenciler tarafından kurulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp topluluğu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ortak projeler yürütecek. İl Müdürü İsa Yazıcı, gençlerle etkinlik ve projeler geliştirecek.

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler tarafından kurulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp topluluğu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ortak projeler yürütecek.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin kurduğu topluluklar ile yakından ilgileniyor. Öğrencilerin bir arada etkinlikler yapmasını teşvik eden Yazıcı, müdürlük olarak tam destek verdiği gençlerle sürekli bir araya gelerek projeler üretilmesine teşvik ediyor. Bu çerçevede İl Müdürü İsa Yazıcı son olarak Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Topluluğu üyesi gençler ile tanışma ve proje toplantısı gerçekleştirerek, ortak projeler üretecek. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Düzce Üniversitesi İsa Yazıcı Gençlik Sağlık Eğitim Yerel Spor

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