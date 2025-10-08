Düzce Üniversitesi'nde Orman Endüstri Mühendisliği Semineri

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından Orman Endüstri Mühendisliği Kereste Endüstrisi dersi kapsamında düzenlenen "Ormancılıkta Dikili Satış Metodu ve Tomruk Depolama" başlıklı seminer öğrencilerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Orman Fakültesi Konferans Salonu'nda Konferansa; Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahim Aydın, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Türk, akademisyenler ve öğrenciler katılım sağlarken, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Orman Mühendisi Halis Belen, konferansta konuşmacı olarak yer aldı. Türkiye'deki orman varlığı ile ilgili verileri paylaşarak konuşmasına başlayan Halis Belen, Türkiye topraklarının yüzde 30'luk kısmının, Bolu topraklarının yüzde 62'lik kısmının, Düzce'nin ise yüzde 55'lik kısmının ormanlık alanlardan oluştuğunu açıkladı. Türkiye'deki orman varlığının ağaç türlerine göre dağılımı ve ağaç türlerinin alansal dağılımı hakkında da bilgiler paylaşan Halis Belen, en çok alana sahip olan ağaç türünün Karaçam olmasının yanı sıra en çok üretime konu olan ağaç türünün göknar olduğunu ifade etti.

Oduna dayalı orman ürünleri, birim fiyat üretiminin aşamaları, depo faaliyetleri ve satış yöntemleri hakkında çeşitli bilgiler sunan Halis Belen konuşmasının son bölümünde, dikili ağaç satışının faydalarından bahsetti. Odun hammaddesinin kesimle değerlendirilmesi süresinin kısaldığını böylece kalite kaybı ve ekonomik değer kaybının azaldığını, depolarda bekleme gibi kalite sorunlarının önlendiğini, imalat kayıplarını azaltarak düşük hacimli ürünlerde ekonomik değerin arttığını ve orman köylüsüne iş imkanı sağladığını dikili ağaç satışının faydaları arasında sıraladı.

Teorik bilgilerin yanı sıra meslek hayatı boyunca edindiği uygulama deneyimlerini de katılımcılara aktaran Orman Mühendisi Halis Belen, öğrencilerin yönelttiği soruları cevaplayarak konuşmasını tamamladı. - DÜZCE