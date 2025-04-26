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Düzce Üniversitesi'nde Kariyer Festivali (KAFEST) Düzenlendi

Düzce Üniversitesi'nde Kariyer Festivali (KAFEST) Düzenlendi
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Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi ile İşletme ve Girişimcilik Topluluğu tarafından düzenlenen Kariyer Festivali, öğrencilerin kariyer planlamalarına destek vermek amacıyla gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi ile İşletme ve Girişimcilik Topluluğu'nun iş birliğinde, öğrencilerin kariyer planlamasına rehberlik etmek ve onları iş dünyasıyla buluşturmak amacıyla iki gün boyunca düzenlenen "Kariyer Festivali (KAFEST) gerçekleştirildi.

İstiklal Konferans Salonu'nda öğrenciler tarafından yoğun katılım olan programın ilk günü açılış ve protokol konuşmaları ile başladı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İşletme ve Girişimcilik Topluluğu Başkanı Widny Sinelus, etkinliğe katılım gösteren herkese teşekkür ederek, etkinliğin öğrencilerin kariyer planlamalarına destek olmasını temenni etti. İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enver Bozdemir, fakülte olarak öğrencilerin sektörde başarı elde etmiş isimlerle bir araya gelmelerinin kariyerlerine yön vermede önemli bir katkı sağlayacağını belirtti. Programda söz alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç ise, girişimciliğin önemini vurgulayarak, öğrencilerin bu tür etkinliklerde yer alarak kendilerini geliştirmeleri gerektiğini ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından programın oturum bölümlerine geçildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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