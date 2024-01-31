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Düzce TSO ve MÜSİAD Ortak Projeler İçin Bir Araya Geldi

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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanı Tanju Acar ve Meclis üyeleri, MÜSİAD Düzce Şubesi'nde bir araya geldi. MÜSİAD Düzce Şubesi'nin çalışmaları hakkında bilgiler aktarıldı ve ortak projeler yapma isteği dile getirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanı Tanju Acar ve Meclis üyeleri, MÜSİAD Düzce Şubesi'nde bir araya geldi.

MÜSİAD Düzce Şubesi'nin çalışmaları hakkında Düzce TSO Yönetimine bilgiler aktaran MÜSİAD düzce Şube Başkanı Özgür Sağlam, TSO ile birlikte ortak projeler yapmak istediklerini, özellikle MÜSİAD Genel Merkezi'nin genel vizyonu olan ihracatın artırılması konusunda projeler geliştirmek istediklerini söyledi.

TSO Başkanı Bıyık, Sivil Toplum Kuruluşlarının ortak paydalarda mutlaka birlikte hareket etmeleri gerektiğini belirterek, "Yeni dönemde ayrıştırıcı değil, birleştirici bir Ticaret ve Sanayi Odası vizyonuyla hareket ediyoruz. Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla tüm işlerimizde ortak hareket etmeye gayret ediyoruz. Düzce'deki tüm dinamiklerin birlik olması Düzce'ye daha fazla değer üretilmesine vesile olacaktır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan Bıyık, ziyaretin anısına Özgür Sağlam'a plaket takdim etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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