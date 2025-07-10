Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Defterdarlıkla İletişim Kurdu

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Defterdarlıkla İletişim Kurdu
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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, iş adamlarından gelen vergi tahsilatları ile ilgili şikayetleri Düzce Defterdarı Reyhan Kakçü'ye iletti. Defterdar, uygulamaların ticaret hayatını olumsuz etkilememesi için hassas davrandıklarını belirtti.

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis başkanı Tanju Acar ve meclis üyeleri ziyaret ettikleri Düzce Defterdarı Reyhan Kakçü'ye iş adamlarından gelen şikayetler iletildi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası(DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, beraberinde Meclis Başkanı Tanju Acar, meclis üyeleri ile birlikte Düzce Defterdarı Reyhan Kökçü'yü ziyaret etti. Vergi tahsilatları konusunda son dönemde uygulanan işlemlerin iş insanlarının ticaret hayatını olumsuz yönde etkilediği yönünde gelen şikayetleri Kökçü'ye aktaran Erdoğan Bıyık, son dönemlerde kamuoyunda tahsilatı artırmak amacıyla daha katı önlemlerin alındığı ve uygulandığı yönünde oluşan algıyı da iletti.

Defterdar Reyhan Kökçü, vergi tahsilatları noktasında birçok yeni uygulama olduğuna işaret ederek, Defterdarlık olarak ticaret hayatını olumsuz etkilememek adına hayli hassas davrandıklarını, e-haciz ve diğer zorunlu uygulamalar konusunda da mükellefler ile iletişime geçmeden uygulama yapmadıklarını ifade etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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