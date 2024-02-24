Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Çiftçilere Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi

DÜZCE(İHA) – Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü köy köy gezerek çiftçileri kahverengi kokarca zararlısı, arıcılık, yem bitkileri, tarımsal desteklemeler, hayvan sağlığı çalışmaları, suni tohumlama, aşılama çalışmaları ve TARSİM konularında bilgilendiriyor.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Esenli köyünde gerçekleştirilen toplantıya İl Müdürü Esra Uzun, Çilimli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aydın Koca, ilgiler katıldı. İl Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Burhan Şahin tarafından bölgeye yeni bulaşan ve 300'den fazla bitkiye zarar veren kahverengi kokarca zararlısını tanıma, zararını önleme ve mücadele etme teknikleri hakkında üreticilere sunum yapılarak detaylı bilgi verildi. Zararlıyı kontrol altına almak için durgun ve aktif dönemde yapılması gerekenlerin önemine vurgu yapıldı.

Toplantıda kahverengi kokarca zararlısının tüm dünyada ve Türkiye'de büyük verim kayıplarına neden olduğunu belirten İl Müdürü Esra Uzun konuşmasının devamında doğal afetlerin meydana getireceği olumsuzluklardan üreticilerin çok fazla etkilenmemesi için devlet destekli tarım sigortasını (TARSİM) yaptırması gerektiğini söyledi.

Toplantıda ayrıca Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Gülden Ak, 2023 yılı fındık alan bazlı destek ödemeleri, askı işlemleri ve itiraz süreçleri hakkında da üreticilere bilgiler aktardı.

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Onur Çolak tarafından ise küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda gerçekleştirilen aşılama çalışmaları, hayvan hastalıkları, yeni doğan buzağıların desteklemeleri ve suni tohumlamalar ve arıcılık hakkında bilgiler paylaşıldı.

Toplantı sonunda üreticilerden gelen sorulara konu uzmanı teknik personeller tarafından gerekli cevaplar verildi. - DÜZCE