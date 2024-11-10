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Düzce Off-Road Yarışlarında Paramotor Gösterisi

Düzce Off-Road Yarışlarında Paramotor Gösterisi
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Düzce'deki Off-Road yarışlarına, Sakarya'nın Hendek ilçesinden paramotor ile gelen Mustafa Akın, gökyüzünde yaptığı dakikalarca süren gösteri uçuşu ile izleyenleri heyecanlandırdı.

Düzce'de Off-Road yarışlarına Paramotor uçuş ile gelen Mustafa Akın gökyüzünde dakikalarca gösteri uçuşu yaptı.

Düzce'de devam eden Off-Road yarışlarına Sakarya'nın Hendek ilçesinden Paramotor paraşüt ile gelen Mustafa Akın, gökyüzünde dakikalarca gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Yaklaşık 15 kilometrelik güzergahı uçarak alana gelen Mustafa Akın, Off-Road yarışlarını izlemeye gelenlere gökyüzünde gösteri uçuşu yaptı. Yarışlara paramotor paraşüt ile geleceğine inanmadığını ama geldiğini görünce çok şaşırdığını belirten Düzce Safari Off-Road kulübü başkanı Mehmet Albayrak, "Benim şahsi arkadaşım Mustafa Akın, Sakarya Hendekli. Paramotor paraşütçü kendisi. Bana Hendek'te Gümüşova'ya uçarak geleceğini belirtmişti. Bende inanmamıştım. Hendek'ten buraya uçarak geldi. Böyle bir organizasyon için kendisine teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 15 kilometrelik yolu havadan paraşüt ile geldi. Gösteri uçuşu yaptı ve izleyenleri heyecanlandırdı. Sağolsun" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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