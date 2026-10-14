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Düzce'nin Gümüşova ilçesi Kaymakamı Orhan, üretim tesisinde inceleme yapıp bilgi aldı

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Düzce'nin Gümüşova ilçesi Kaymakamı Orhan, üretim tesisinde inceleme yapıp bilgi aldı
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Düzce'nin Gümüşova ilçesi Kaymakamı Ahmet Raşit Orhan, ilçedeki üretim tesisinde incelemelerde bulunarak üretim süreçleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tesisteki çalışmaların ele alındığı görüşmede üretim faaliyetleri değerlendirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gümüşova ilçesi Kaymakamı Ahmet Raşit Orhan, ilçede faaliyet gösteren üretim tesisinde incelemelerde bulunarak işletmenin üretim süreçleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gümüşova Kaymakamı Ahmet Raşit Orhan, ilçedeki üretim faaliyetlerini yerinde incelemek amacıyla bir üretim tesisinde incelemeler gerçekleştirdi. Tesiste yürütülen çalışmaları değerlendiren Kaymakam Orhan, üretim süreçleri ve işletmenin faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Görüşmede, tesiste gerçekleştirilen çalışmalar ele alınırken üretim faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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