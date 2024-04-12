Düzce'nin doğa harikası şelaleleri bayram tatilinde ilgi odağı oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin doğa harikası şelaleleri bayram tatilinde günü birlikte tatilcilerin ilgi odağı oldu. Milli parklar ve tabiat alanlarında yoğunluk oluştu.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde vatandaşlar aileleriyle sıcak havanın tadını çıkarıyor. Bayram tatilinde aileleriyle doğa harikası alanlarda geçirmek isteyen tatilciler yoğunluk oluşturdular. Yeşil ile mavinin birleştiği şelaleler şehri Düzce'de Aydınpınar Şelaleleri Tabiat Parkı, Efteni Gölü, Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı, Korugöl Tabiat Parkı ve Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı sahalarında ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Doğaya kendini atan vatandaşlar piknik yaptı, bol bol eğlenip fotoğraf çekildiler.

Gezelim görelim eğlenelim ama kirletmeyelim

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü gezmeye gelen vatandaşları "Temiz bir çevre sağlıklı bir yaşamın temelini oluşturur. Doğanın bize sunduğu kaynakları sürdürülebilir bir şekilde kullanmak, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin görevidir. Bu nedenle çevre temizliği bir seçenek olarak değil bir zorunluluk olarak görülmelidir. Korunan alanlarımızı ziyaret eden misafirlerimizden çevre temizliğine dikkat etmelerini ve çöplerini yerlere atmamalarını rica ederiz. Gezelim, görelim, eğlenelim ama kirletmeyelim" uyarısı yaptı. - DÜZCE