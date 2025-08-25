Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Projeleri İnceledi

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Projeleri İnceledi
Zekeriya Arslantürk, Akçakoca'daki çeşitli gençlik projeleri ve spor tesislerini yerinde ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı ve yatırımların gençler için önemini vurguladı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, Akçakoca'da yapımı devam eden önemli projeleri yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Arslantürk Akçakoca ilçesinde kız yurdu, erkek yurdu inşaatı, stadyumu, gençlik merkezi, bin kişilik spor salonu ve Boğaziçi gençlik merkezi inşaatlarını gezdi.

Devam eden çalışmaları titizlikle inceleyen Zekeriya Arslantürk, projelerin son durumu hakkında yüklenici firmalardan ve teknik ekipten bilgi aldı. İlçeye kazandırılacak bu yatırımların gençler için büyük önem taşıdığını vurgulayan Arslantürk, projelerin planlanan tarihlerde tamamlanması için gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.

İl Müdürlüğü olarak hem sporun hem de gençlik faaliyetlerinin gelişmesi adına çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Arslantürk, Akçakoca'da hayata geçirilen yatırımların bölgeye değer katacağını ifade etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
