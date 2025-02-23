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Düzce'deki Üniversite Öğrencileri İlk Defa Kar Keyfini Yaşadı

Düzce'deki Üniversite Öğrencileri İlk Defa Kar Keyfini Yaşadı
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Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler, hayatlarında ilk defa yoğun kar yağışı ile karşılaşarak kar topu oynadı ve karda kaymanın tadını çıkardı.

Türkiye'nin dört bir yanından Düzce'ye gelen üniversite öğrencilerinden ilk defa yoğun kar yağışı ile karşılaşanlar, kar keyfini doyasıya yaşadı.

Düzce Üniversitesi'nde öğrenim görmek için Türkiye'nin güney ve batısından gelen öğrenciler, hayatlarında ilk defa yoğun kar yağışı ile karşılaştı. Memleketlerinde göremedikleri kar yağışı sonrasında kar topu oynayarak karda kayma keyfi yaşayan öğrencilerden Mehmet Ali Türedi, "Ben Balıkesir'den geldim. Kar çok güzel yağıyor. Gayet güzel. Batı taraflarında böyle kar yağışı görmüyoruz. Konuralp bölgesinde 50 santimetreye yakın bir kar görünce arkadaşlarımızla beraber toplanıp kayalım istedik. Kendimize buz pisti yaptık. Biraz da düzelttikten sonra gayet eğlenceli bir şekilde kayağımızı yapıyoruz" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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