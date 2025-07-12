Düzce'de Yaz Okulunda Eğlenceli Eğitim

Düzce'de Yaz Okulunda Eğlenceli Eğitim
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Düzce Gençlik ve Spor Bakanlığı, yaz okulu kapsamında çocuklara reaktif oyunlar ve uygulamalı gezilerle eğitim vermeye devam ediyor. Yaz kulüpleri, öğrencilere eğlenceli ve öğretici aktiviteler sunarak yaz tatilini değerlendiriyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde açılan yaz okulunda çocuklara reaktif oyunlar ve uygulamalı geziler ile bilgiler aktarılmaya devam ediyor.

Okulların tatil olması ile birlikte Düzce'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün yaz kulüpleri de başlatıldı. Bu çerçevede il genelinde ki tüm gençlik merkezlerinde gerçekleştirilen yaz kulüplerinde çocuklara çeşitli eğitimler veriliyor. Son olarak öğrencilere Reaktif oyunlar ve uygulamalı geziler ile bilgilerin aktarımları yapılırken, gençlere yaz boyunca hem eğlence hem de öğrenim avantajları sunulmaya devam edilecek. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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