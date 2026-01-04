Düzce'de eksi 10 derecede sanayi mesaisi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi nedeniyle antifrizi bulunmayan çok sayıda araç arızalandı, sanayi sitesinde yoğunluk yaşandı. Zor anlar yaşayan ustalar, dükkanlarına kurdukları sobalarda ısınarak eksi derecelerde tamirat yapmaya çalıştı.

Kentte etkili olan yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi, ulaşımı ve günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle gece saatlerinde eksi 10 dereceye kadar inen soğuk hava nedeniyle antifrizi bulunmayan veya yetersiz olan araçların motor kısımlarında donma meydana geldi.

Araçlarını çalıştıramayan vatandaşlar, çekiciler yardımıyla sanayi sitesinin yolunu tuttu. Yaşanan yoğunluk nedeniyle sanayi esnafı, taleplere yetişmek için yoğun çaba sarf etti. Soğuk hava nedeniyle zor anlar yaşayan ustalar, dükkanlarına kurdukları sobalarda ısınarak eksi derecelerde tamirat yapmaya çalıştı.

"Kimseyi geri çevirmiyoruz"

Sanayi esnafından Emrah Ustaoğlu, soğuk havaya rağmen vatandaşların mağduriyetini gidermek için çalıştıklarını söyledi. Taleplere karşılık vermeye gayret ettiklerini belirten Ustaoğlu, "Vatandaşın işini gördüğümüz için soğuk havada çalışmak bize zor gelmiyor. Hava sıcaklıkları eksi derecelere düştü. Mağduriyet çok, vatandaşların eksikleri var. Bir ısınıp bir çalışarak herkesin işini görmeye çalışıyoruz, kimseyi geri çevirmiyoruz" dedi.

"Sadece kışın değil, yılın 12 ayı antifriz kullanılmalı"

Ustaoğlu, sanayiye gelen çoğu aracın donmuş durumda olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu durum antifriz koydurmamaktan kaynaklanıyor. Araçlarımızda sadece kışın değil, 12 ay boyunca antifriz olmak zorunda. İnsanlarımız bunu sadece kış mevsimine bağlıyor ve takibini yapmıyor. Sonuçta araçlar donuyor, blok çatlamaları yaşanıyor ve araçlar çalışmıyor. Bu durum ciddi hasarlara yol açabiliyor. Sürücülerin antifrizlerini en az 2 yılda bir kontrol ettirmesi veya değiştirmesi gerekiyor." - DÜZCE