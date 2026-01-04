Haberler

Düzce'de eksi 10 derecede sanayi mesaisi

Düzce'de eksi 10 derecede sanayi mesaisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de hava sıcaklığının -10 dereceye düşmesi nedeniyle birçok araç arızalandı. Sanayi esnafı, antifrizi bulunmayan araçların tamiratında zorlu şartlarda hizmet vermeye çalıştı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi nedeniyle antifrizi bulunmayan çok sayıda araç arızalandı, sanayi sitesinde yoğunluk yaşandı. Zor anlar yaşayan ustalar, dükkanlarına kurdukları sobalarda ısınarak eksi derecelerde tamirat yapmaya çalıştı.

Kentte etkili olan yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi, ulaşımı ve günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle gece saatlerinde eksi 10 dereceye kadar inen soğuk hava nedeniyle antifrizi bulunmayan veya yetersiz olan araçların motor kısımlarında donma meydana geldi.

Araçlarını çalıştıramayan vatandaşlar, çekiciler yardımıyla sanayi sitesinin yolunu tuttu. Yaşanan yoğunluk nedeniyle sanayi esnafı, taleplere yetişmek için yoğun çaba sarf etti. Soğuk hava nedeniyle zor anlar yaşayan ustalar, dükkanlarına kurdukları sobalarda ısınarak eksi derecelerde tamirat yapmaya çalıştı.

"Kimseyi geri çevirmiyoruz"

Sanayi esnafından Emrah Ustaoğlu, soğuk havaya rağmen vatandaşların mağduriyetini gidermek için çalıştıklarını söyledi. Taleplere karşılık vermeye gayret ettiklerini belirten Ustaoğlu, "Vatandaşın işini gördüğümüz için soğuk havada çalışmak bize zor gelmiyor. Hava sıcaklıkları eksi derecelere düştü. Mağduriyet çok, vatandaşların eksikleri var. Bir ısınıp bir çalışarak herkesin işini görmeye çalışıyoruz, kimseyi geri çevirmiyoruz" dedi.

"Sadece kışın değil, yılın 12 ayı antifriz kullanılmalı"

Ustaoğlu, sanayiye gelen çoğu aracın donmuş durumda olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu durum antifriz koydurmamaktan kaynaklanıyor. Araçlarımızda sadece kışın değil, 12 ay boyunca antifriz olmak zorunda. İnsanlarımız bunu sadece kış mevsimine bağlıyor ve takibini yapmıyor. Sonuçta araçlar donuyor, blok çatlamaları yaşanıyor ve araçlar çalışmıyor. Bu durum ciddi hasarlara yol açabiliyor. Sürücülerin antifrizlerini en az 2 yılda bir kontrol ettirmesi veya değiştirmesi gerekiyor." - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor

Tarih belli oldu! ABD, Maduro için kritik bir adım daha atıyor
AK Parti'den ABD'nin Maduro hamlesine ilk tepki

AK Parti'den ABD'nin Maduro'yu kaçırmasına ilk tepki
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı

Tartışma yaratan video! Maduro yürürken tek bir cümle sarf etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kendisinden kaçıp markete sığınan küçük kızı önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı

Küçük kız çocuğunu önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır iddiaları doğruladı! İşte geçeceği parti

"Milletin dediğini yapıyorum" deyip katılacağı partiyi ilan etti
4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı! Bütün köy tek bir ismi işaret etti

4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı: Anneme tecavüz etmiş
Maduro kaçırıldı, Rusya ve Çin'den ardı ardına açıklamalar geldi

Maduro kaçırıldı, Rusya ve Çin'den ardı ardına açıklamalar geldi
Kendisinden kaçıp markete sığınan küçük kızı önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı

Küçük kız çocuğunu önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar

Bir anda savruldular! Kimi yere kapandı, kimi birbirine tutundu
Venezuela'yı bombalayan Trump'ı ilk tebrik eden ülke: Yaşasın özgürlük

Venezuela'yı bombalayan Trump'ı ilk tebrik eden ülke: Yaşasın Özgürlük