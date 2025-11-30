Haberler

Düzce'de Şoförler Günü Mesajı

Düzce'de Şoförler Günü Mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Kamyon ve Tır Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Orhan Yılmaz, 30 Kasım Dünya Şoförler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak şoförlerin ekonomik katkılarına vurgu yaptı ve kazasız sürüş diledi.

Düzce Kamyon ve Tır Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Orhan Yılmaz, 30 Kasım Dünya Şoförler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, meslektaşlarının özverili çalışmalarına dikkati çekti.

Yılmaz, ulaştırma sektörünün yükünü omuzlayan şoförlerin, gece gündüz demeden, yağmur çamur dinlemeden yollarda büyük bir emek verdiklerini belirtti.

"Ekonomik çarkları döndüren sizlersiniz"

Şoförlük mesleğinin ülkenin üretim ve ticaretindeki hayati rolüne vurgu yapan Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kamyonu, tırı, yükü, sorumluluğu ve emeğiyle bu ülkenin ekonomik çarklarını döndüren siz kardeşlerim; gösterdiğiniz sabır, dikkat ve fedakarlık sayesinde üretim de ticaret de güvenle yol alıyor. Yeri geliyor ailemizden uzak kalıyoruz, yeri geliyor zorlu şartlarda görev yapıyoruz ama her seferinde helal kazançla memleketimize katkı sunuyoruz. Bu vesileyle, Düzce Kamyon ve Tır Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi adına tüm meslektaşlarıma kazasız belasız, bereketli sürüşler diliyorum. Yolunuz açık, yükünüz hafif olsun. 30 Kasım Şoförler Günümüz kutlu olsun." - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
AK Partili Tayyar'dan olay iddia: Öcalan 'Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak' dedi

"Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meksika'da bar katliamı! 7 kişi hayatını kaybetti

Ülkeyi ayağa kaldıran bar katliamı! Ortalık resmen kan gölüne döndü
Tuzla'da feci kaza: Genç doktor hayatını kaybetti

Otomobil gişelere saplandı: Genç doktor feci şekilde can verdi
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Kasırganın vurduğu ülkede olağanüstü hal ilan edildi! Ölü sayısı 159'a yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Olağanüstü hal ilan edildi, ölü sayısı artıyor
Meksika'da bar katliamı! 7 kişi hayatını kaybetti

Ülkeyi ayağa kaldıran bar katliamı! Ortalık resmen kan gölüne döndü
Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu

Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu
Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu

Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu
Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralanan 7 kişiden 1'i hayatını kaybetti

Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralılardan biri kurtarılamadı
Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti

Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı: 1 dakika için 100 bin TL

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
İki uçak havada çarpıştı

İki uçak havada çarpışıp ormana düştü
Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı

Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.