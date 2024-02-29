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Düzce'de Mısır Üreticilerine Gübre Desteği Verilecek

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Düzce Valiliği İl Özel İdaresi tarafından mısır üreticilerine gübre desteği sağlanacak. Destekten faydalanmak isteyen üreticilerin başvuruları 8 Mart 2024 tarihine kadar il ve ilçe tarım müdürlüklerine yapılması gerekmektedir.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği İl Özel İdaresi tarafından mısır üreticisine gübre desteği verilecek.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi tarafından Dane Mısır Üreticilerine Girdi Temini Projesi çerçevesinde İl Özel İdare bütçesi ile dane mısır üreticilerine gübre desteği verilecektir. Destekten; 2023 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi kaydı ve 2023 yılı ürünü müstahsil Makbuzu olanlar faydalanacak. Mısır üreticilerine gübre temini ise 5 dekara kadar olanlara 2 torba, 5-15 dekar arası için 3 torba, 15 ve üzeri dekar alanı olanlara 4 torba verilecek.

Gübre desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler il ve ilçe tarım müdürlüklerine 8 Mart 2024 tarihine kadar başvuru yapması gerekiyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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