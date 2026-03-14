Öğrenci yurtları arası Kur'an-ı kerim ve ezanı güzel okuma yarışması düzenlendi

Düzce İl Müftülüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle GSB Yurtlarında kalan öğrenciler arasında Kur'an-ı kerim ve ezanı güzel okuma yarışması düzenlendi. Programa İl Müftüsü Osman Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, İl Müftü Yardımcısı Hasan İzmirli, şube müdürleri, vaiz, yurt müdürleri, manevi danışmanlar ve öğrenciler katıldı.

Yurtlarda görevli manevi danışmanlar tarafından GSB yurtlarından her iki kulvarda da 1'er kişi seçilmek suretiyle yarışma düzenlendi. Yarışmada dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı