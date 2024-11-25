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Düzce'de Kar Tatili: Aileler Kayak Eğlencesine Daldı

Düzce'de Kar Tatili: Aileler Kayak Eğlencesine Daldı
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Düzce'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Aileler, çocuklarıyla birlikte kar tatilinin tadını çıkararak Bahçeşehir bölgesindeki rampaları kayak pistine çevirdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de hafta sonu yoğun kar yağışı nedeniyle Düzce Valiliği 25 Kasım 2024 günü eğitime 1 gün ara verince, çocuklar anne ve babalarıyla birlikte tatilin tadını kayarak çıkarttılar. Bahçeşehir bölgesinde ki rampayı çocuklar kayak pistine çevirdiler.

Düzce'de hafta sonu aralıklarla yağan kar yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Düzce Valisi Selçuk Aslan, eğitime 1 gün (25 Kasım 2024) ara verildiğini açıkladı. Eğitime verilen arada aileler çocukları ile birlikte kar tatilinin tadını çıkarttılar. Düzce'nin Bahçeşehir Bölgesinde bulunan park alanında yamaçlara çıkan aileler, çocuklarıyla birlikte yanlarında getirdikleri poşet, bot, kızak ile kayarak doyasıya eğlendiler.

Soğuk havaya aldırmadan kayan çocuklarını izleyen, zaman zamanda onlarla birlikte kayan anne ve babalar da çocuklarıyla birlikte keyifli anlar yaşadı. Çocuklar kar tatili için teşekkür ederek 1 gün daha tatil edilmesini isterken anne ve babalar, çocuklarının kar eğlencesine ortak olmak için kaymaya geldiklerini belirtiler. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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