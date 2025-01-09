Üye Girişi
Haberler
6 yaşındaki Şirin'i katleden caninin cezası belli oldu

Şirin'in katilinin cezası belli oldu
CHP lideri Özel saat verdi: Büyük bir sürprizimiz olacak

Özgür Özel saat verdi: Büyük bir sürprizimiz olacak
Ankara'da bina inşaatında göçük! 1 işçi öldü, 1 işçi aranıyor

Ankara'da inşaatta göçük! 1 işçi öldü, 1 işçi aranıyor
İsrail'de gece yarısı gizli Türkiye toplantısı

Türkiye korkusu İsrail'i gece yarısı yatağından kaldırdı

Düzce'de Hamileler için Singapur'dan Mevsim Dışı Meyve Talebi

Düzce'de Hamileler için Singapur'dan Mevsim Dışı Meyve Talebi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de hamileler için özel olarak Singapur'dan getirilen mevsim dışı meyveler, artan taleple karşılaşıyor. Kiraz, erik, üzüm ve şeftali gibi meyvelerin fiyatları yükselerek 500 TL'ye ulaştı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de hamileler için özel olarak Singapur'dan getirilen mevsim dışı meyveler, yoğun talep görüyor.

Kentte uzun yıllardır manavlık yapan Seyfi Oral, anne adaylarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Singapur'dan mevsimlik meyve getiriyor. Türkiye'de mevsimi olmadığı için bulunması zor olan kiraz, erik, üzüm ve şeftali gibi meyveler, özel olarak ithal ediliyor ve satışa sunuluyor. Adet bazında hazırlanan meyve paketlerinde 4 kiraz, 3 erik ya da 2 şeftali bulunuyor. Geçen yıl 250 TL'ye satılan bu ürünlerin fiyatı, artan maliyetler nedeniyle bu yıl 500 TL'den alıcı buluyor. Tezgahında talep üzerine mevsim dışı meyveler bulundurduğunu anlatan Seyfi Oral, "Meyveler Singapur'dan geliyor. Aralarında kiraz, erik, şeftali gibi ürünler bulunuyor. Bunlar Singapur'da mevsim meyvesi. Türkiye'de bu mevsimde bulunmadığı için oradan getiriyoruz. Gümrük masrafları fazla olduğu için bu meyveler pahalıya satılıyor. 4 kiraz, 3 erik ya da 2 şeftali 500 TL'ye satılıyor. Geçen sene 250 TL'den satılıyordu. Zamanla fiyatlar değişti ve bu yıl böyle oldu" dedi.

Oral, meyvelere yoğun bir talep olduğuna da dikkat çekerek, "Özellikle hamile hanımefendiler aşerdiklerinde eşleri buraya gelerek bu meyveleri alıyor. Fiyatları bize göre pahalı ama ekonomiye göre ucuz" diye konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

"AHLAK DIŞI İDDİALAR" HAKKINDA AÇIKLAMA GELDİ
img

Türkiye korkusu İsrail'i gece yarısı yatağından kaldırdı
img

Kupa maçında hiç istemeyeceği bir şey yaşadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD cehennemi yaşıyor! Paris Hilton, evini alevlerin yuttuğu anları canlı yayında izledi

Ünlü isim, evinin küle döndüğü anları canlı yayında izledi
Ünlü şarkıcı Edip Akbayram yoğun bakıma kaldırıldı

Ünlü şarkıcı Edip Akbayram'dan üzen haber
Acun Ilıcalı'dan büyük hamle: Efsane program geri dönüyor!

Efsane program geri dönüyor!
Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı

Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı
İran'da şaşırtan görüntü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleri asıldı

İran'da bir şehir Erdoğan afişiyle donatıldı! Yazı ise dikkat çekti
Yeni aşkını ilan eden Icardi, Wanda Nara'yı da şoke edecek bir not düştü

Yeni aşkını ilan edip Wanda'yı da şoke edecek bir not düştü

Son Dakika Haberleri

Edip Akbayram kimdir? Edip Akbayram kaç yaşında, nereli? Edip Akbayram sağlık durumu ne? Edip Akbayram'ın hastalığı nedir? ERZURUMSPOR-GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE! Erzurumspor Göztepe maçı canlı, HD, donmadan izleme linki (Ziraat Türkiye Kupası) Gaziantep FK-İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çorum FK-Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çorum FK-Konyaspor maçı şifresiz mi? Los Angeles yangınında son durum nedir? Ramazan ayı ne zaman 2025? Ramazan ayı hangi gün başlıyor? 2025 oruç ne zaman başlıyor? 2025 ve 2026 eğitim öğretim yılı takvimi! 2025-2026 ara tatil tarihleri ne zaman? Kanal D yayın akışı! 9 OCAK Kanal D yayın akışında neler var? Bu akşam hangi diziler var? Squid Game 3. sezon ne zaman? Squid Game 3. sezon olacak mı? Sefer görev emri nedir? Sefer görev emri tebliği nedir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.