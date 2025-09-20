Düzce'de Fındık Hasat Filesi Hibe Desteği Çiftçileri Memnun Ediyor

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kırsal kalkınma destekleri kapsamında hayata geçirilen Fındıkta Hasat Filesi Hibe Desteği çiftçilerden olumlu geri dönüşler alıyor. Güven köyünde yaklaşık 41 dekar alanda fındık hasat filesi sistemini uygulayan üretici Halim Arslan'ın bahçesi İl Müdürü Esra Uzun tarafından gezildi.

Düzce'de kırsal kalkınma desteği kapsamında hayata geçirilen hasat filesi çiftçiye olumlu kaktı sağladı. Fındıkta hasat filesini bu yıl ilk kez kullandığını ifade eden Halim Arslan, uygulamanın işçilik maliyetlerini düşürdüğünü ve ürün kalitesini artırdığını bildirdi. Halim Arslan, "Öncelikle Bakanlığımıza desteği için teşekkür ediyorum. Bu yıl ilk defa kullanıyorum ve çok memnunum. İşçilik çok daha hafif, fındık daha temiz, toprakla temas etmiyor. En önemlisi aflatoksin oluşumu olmuyor. Harmana indirdiğimde fındık tertemiz. Çürüme yok, bu da randımanımı artıracak ve depo ömrünü uzatacak. Önceki yıllarda 2-3 gün işçi tutup çürük fındıkları ayıklatıyorduk, bu yıl buna gerek kalmayacak. Hem maliyet düştü hem ürün kalitesi arttı" ifadelerinde bulundu.

"12 çiftçi 1 milyon 724 bin TL hibe desteği aldı"

Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun ise kırsal kalkınma yatırımları çerçevesinde çiftçilere sağlanan yüzde 50 hibe desteği sayesinde fındık üretiminde önemli yeniliklerin hayata geçtiğini vurguladı. İl Müdürü Esra Uzun, "Fındıkta hasat filesi sistemi, üreticimizin hem işçilik maliyetlerini azaltıyor hem de ürün kalitesini yükseltiyor. Düzce'de bu proje kapsamında 12 çiftçimiz toplamda 1 milyon 724 bin 716 TL hibe desteği aldı. Bu tür uygulamalar, fındığımızın dünya pazarında daha kaliteli ve güvenli bir şekilde yer almasına katkı sağlayacaktır. Üreticilerimizin yenilikçi yöntemlere gösterdiği ilgi bizi son derece memnun ediyor" şeklinde konuştu.

Düzce'de fındık hasadı ve harmanı devam ediyor. - DÜZCE