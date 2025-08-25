Düzce'de Fındık Hasadı Sonrası Üreticiler Nöbet Tutuyor

Düzce'nin ve bölgenin en önemli geçim kaynaklarından olan fındık hasadı yavaş yavaş son bulurken, üreticiler bu kez harman yaparak ürününü kurutmaya başladı. Satış öncesi kuruması gereken fındığa zarar gelmemesi için üreticiler aynı zamanda harman yerlerinde nöbet tutuyor.

Karadeniz bölgesinin en önemli geçim kaynağı olan fındıkta hasat dönemi sona ermeye başladı. Yaz aylarının ortalarına doğru tamamlanan hasadın ardından üreticiler, sıcak ve güneşli havalar sona ermeden, satış öncesi harmana vermek ve kurutmak için harekete geçti. Özellikle köylerde meraya serilen fındıklar, birinci aşamada yeşil kabuklarından ayırmak için kurutuldu. Yeşil kabukların kuruması ile kahverengi renge dönen fındık bu kez tanesine ayrılması için patoz makinesine verilerek ayıklanmaya başladı. Taneye dönen fındık, bir süre kuruduktan sonra satışa sunulacak. Fındığın tamamen kuruması sürecinde ise üreticiler, ürünün zarar görmemesi için harman alanlarına kurdukları çadırlarda nöbet tutmaya başladı.

Üreticilerden Ahmet Aydoğan, fındığın bu yıl verimli olmadığını, kuraklık ve zirai don olayının fındığa zarar verdiğini ifade ederek "Öncelikle fındık olgunlaştığı zaman işçi çağırıyoruz. İşçilerin başında çavuşları oluyor. Çavuş dediğimiz kişi kendilerine gerekli talimatları veriyor. Biz 3 günde fındık toplamayı bitirdik. Sonra harmana indiriyoruz. Kurutma süreci oluyor. Kurmasının ardından harmanda fındığı patozda çekmeye başladık. Burada makine ile ayıklıyoruz, taneye döndürüyoruz. Gecede burada çadırımız var. Burada nöbet tutacağız. Fındık bu yıl çok altın değerinde değil. Fiyat düşük. Topladığımız fındık işçi parasını anca kurtarıyor. Mahsul bu sene az. Çoğu yerde kuraklık nedeniyle fındık yandı. Ama biz korumak için birkaç gece burara bekleyeceğiz. Bu sene fındıkta çok randıman yok. Fındık dediğim gibi az. Zirai don ve kuraklık fındığı vurdu" dedi. - DÜZCE