Düzce'de Erken Fındık Hasadı Başladı

Düzce'de Erken Fındık Hasadı Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde havaların sıcak gitmesinin etkisiyle fındıklar erken olgunlaşarak hasat edilmeye başladı. Üreticiler, bu yıl fındıkların hem erken döküm yaptığı hem de olgunlaştığını belirtiyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde havaların sıcak gitmesi fındığı erken olgunlaştırırken üreticiler, gözü gibi baktıkları mahsulü toplamaya başladı.

Düzce'de yıl boyunca büyük özen gösterilerek bakımı yapılan don ve sıcak havadan etkilenen fındık, havaların sıcak gitmesinden erken olgunlaştı. Akçakoca ilçesinde bazı fındık üreticileri ise erkenden hasada başladı.

Fındık üreticisi "Bu sene fındıklarımız hem erken döküm yaptı hem de erken olgunlaştı. Birde havaların aşarı sıcak gitmesi sebebiyle bir kısım fındıklar kavruldu. Baktık fındık olgunlaşmış bizde toplamaya başladık. İnşallah iyi bir fiyat bekliyoruz" diye konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Park yeri yüzünden tartıştığı kardeşini öldürdü

Kardeşini sokak ortasında katletti! Sebebi 'pes' dedirtti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimizde durum vahim! 'Nerede bu yetkililer?' diyerek isyan etti: Allah sen yardım et

"Nerede bu yetkililer?" diyerek isyan etti: Allah sen yardım et
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.