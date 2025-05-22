Düzce'de Çeltik Tohumu Dağıtımı Gerçekleştirildi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yüzde 60'ı Tarım ve Orman Bakanlığı destekli 83 çiftçiye çeltik tohumu dağıtıldı. Osmanlı Saray mutfağını süsleyen Konuralp birincinin ekimine önümüzdeki günlerde başlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının Atıl Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında, çeltik üreticilerine sertifikalı tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

Dağıtım töreninde konuşan pirinç üreticisi verilen çeltik tohumlarının tarlaları bereketlendireceğini belirterek "Her biri geleceğimize atılan birer tohum olacak. Daha bereketli Düzce için üretmeye devam edelim" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, Düzce'de pirinç üretimini artırmak için çalışmalar yaptıklarını çeltik üretiminin düzce için önemli olduğunu belirterek 84 üreticiye çeltik tohumu dağıtılacağını ve bunların yüzde 60'nın bakanlık tarafından desteklendiğini söyledi.

Vali Selçuk Aslan, Konuralp pirincinin Osmanlı saray lezzetleri arasında yer aldığını belirterek "Düzce'mizin coğrafi işaretli ürünlerinden olan ve mazisi ciddi bir tarihe yaslanıp, Osmanlı saray lezzetleri arasına girmiş olan Konuralp pirincimizi çoğaltmak, yeniden yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Çeltik üretiminin gün gün bölgemizde azalmasının sebeplerinden bir tanesi, üretilen ürünün işlenmesi noktasında, yüzlerce kilometrelik uzaklıktaki farklı vilayetlere gidip işleniyordu. Bizden önceki valilerimizin de destekleri ile bu tesisi hayata geçirildi. Çeltik tarımı ile uğraşan çiftçilerimizin de işleme noktasında çok daha rahat bir şekilde ulaşabilirliğini sağlamıştır" dedi.

"Hedef 5 bin dekar"

Vali Selçuk Aslan, Düzce'de pirinç üretimindeki hedefleri ile ilgili olarak ise şunları aktardı; "Şu anda ekim miktarımız 2 bin dekarlar civarında olmakla birlikte, Düzce'nin önce 4 bin dekarlık alanı, devamında 5 bin dekarlık alanda çeltik tarımı ile iştigal edilmesi noktasında da hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşma konusunda da çeltik tarımı ile uğraşan çiftçilerimize elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Geçen yıl da yine buradaydık, sertifikalı tohum dağıtımını gerçekleştirmiştik. Bu yılda bunu yapıyoruz. Tarımda destek artarak devam edecektir. Ülkemizin sofralarının şenlenmesi için ülkemiz insanlarının karnının tok, sırtının pek olması için bir santimetrekare dahi boş yer kalmaması için ekmeye, üretmeye devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından ise çeltik üreticilerine çeltik tohumları Vali Selçuk Aslan tarafından dağıtıldı. Çeltiği alanlar belli aralıklarla dikimine başlayacak. Program davetlilere Konuralp Pilavı ikramı ile son buldu. - DÜZCE