Haberler

Futbol sahasına malzeme deposu

Futbol sahasına malzeme deposu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Şıralık Futbol Sahası tribün altında amatör takımların kullanımına sunulmak üzere malzeme deposu inşa edildi. Bu yeni depo, kulüplerin spor ekipmanlarını daha düzenli ve güvenli bir şekilde saklamalarına yardımcı olacak.

DÜZCE(İHA) – Düzce Şıralık Futbol sahası alt bölümünde, amatör takımlarımızın kullanımına sunulmak üzere malzeme deposu inşa edildi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından amatör spor kulüplerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla önemli bir çalışma daha hayata geçirildi. Şıralık Amatör Futbol Sahası tribün alt bölümünde, amatör takımlarımızın kullanımına sunulmak üzere malzeme deposu yapıldı. Yapımı tamamlanan depo sayesinde sahayı kullanan amatör kulüpler antrenman ve müsabakalarda ihtiyaç duydukları spor ekipmanlarını daha düzenli, güvenli ve pratik bir şekilde muhafaza edebilecek.

Yeni alan, kulüplerimizin organizasyon süreçlerini kolaylaştırırken saha içi hazırlıkların da daha verimli yürütülmesine katkı sağlayacak. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama

Hatay'da düşürülen füzeyle ilgili İran'dan ilk resmi açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney'in cenaze töreni neden ertelendi? Tahran yönetiminin 2 gerekçesi var

İran'dan şaşırtan Hamaney kararı! Arkasında 2 neden var
Gizli bir törenle evlenen Tom Holland ve Zendaya'dan ilk kare

Dünyanın konuştuğu çifti bu kare ele verdi!
Savaş Güney Kore ekonomisini fena vurdu! Cumhurbaşkanı 'Acil' koduyla talimat verdi

Savaş ülke ekonomisini fena vurdu, Cumhurbaşkanı harekete geçti
İran en büyük kozunu açıkladı! Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar

İran en büyük kozunu açıkladı! Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar
Hamaney'in cenaze töreni neden ertelendi? Tahran yönetiminin 2 gerekçesi var

İran'dan şaşırtan Hamaney kararı! Arkasında 2 neden var
Savaş sürerken Çin'de dikkat çeken görüntü! Bir anda harekete geçtiler

Savaş sürerken Çin'de dikkat çeken görüntü! Bir anda harekete geçtiler
Hülya Koçyiğit'in torunu, düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi

Ünlü sanatçının torunu düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi