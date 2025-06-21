Dünya Antrenörler Günü Bilecik'te Kutlandı

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Dünya Antrenörler Günü dolayısıyla İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan antrenörlerle bir araya geldi.

Etkinlik çerçevesinde antrenörlerin özverili çalışmalarına teşekkür eden İl Müdürü Demir, tüm antrenörlerin gününü kutladı. Programda pasta kesildi, çeşitli hediyeler takdim edildi ve keyifli anlar yaşandı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, antrenörlerin sporun gelişimine katkıları vurgulandı. Etkinlik, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. - BİLECİK