Dünya Antrenörler Günü Bilecik'te Kutlandı
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Dünya Antrenörler Günü dolayısıyla antrenörlerle bir araya gelerek onların özverili çalışmalarına teşekkür etti. Etkinlikte pasta kesildi, hediyeler verildi ve antrenörlerin sporun gelişimine katkıları vurgulandı.
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Dünya Antrenörler Günü dolayısıyla İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan antrenörlerle bir araya geldi.
Etkinlik çerçevesinde antrenörlerin özverili çalışmalarına teşekkür eden İl Müdürü Demir, tüm antrenörlerin gününü kutladı. Programda pasta kesildi, çeşitli hediyeler takdim edildi ve keyifli anlar yaşandı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, antrenörlerin sporun gelişimine katkıları vurgulandı. Etkinlik, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel