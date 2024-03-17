Dumlupınar ilçesinde hayırsever vatandaşlar tarafından hazırlanan ramazan yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

Dumlupınar ilçesinde hayırsever bir vatandaş tarafından hazırlanan ramazan yardım kolileri, İlçe Müftülüğü organizasyonunda ilçe merkez ve köylerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlara, İlçe Vaizi Mesut Ihlamur ve beraberindeki İmam Hatipler tarafından ulaştırıldı.

İlçe Müftüsü M. Emin Olgun, maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara Ramazan ayı vesilesi ile bir nebze de olsa katkı sunmak amacıyla hayır sever bir vatandaş tarafından hazırlanan yardım kolilerinin, tespit edilen ihtiyaç sahiplerine dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirterek, Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde Müftülüğe makbuz karşılığı teslim edilen zekat, fitre, fidye ve bağışların emanet bilinciyle hareket edilerek, ilçe merkezi ve köylerinde ikamet eden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam edileceğini söyledi. - KÜTAHYA