DTSO'dan Enflasyonist Dönemde Alternatif Yatırım Araçları Eğitimi

DTSO'dan Enflasyonist Dönemde Alternatif Yatırım Araçları Eğitimi
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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, enflasyonist dönemde alternatif yatırım araçları hakkında eğitim programı düzenledi. A1 Capital Genel Müdürü Üzeyir Doğan, katılımcılara ekonomi ve yatırım fırsatları hakkında bilgi verdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) enflasyonist dönemde alternatif yatırım araçları eğitimi gerçekleştirildi.

DTSO'nun, üyelerine yönelik eğitim faaliyetleri kapsamında A1 Capital Genel Müdür Yarımcısı Üzeyir Doğan'ın konuşmacı olarak yer aldığı dünya ve Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler enflasyonist dönemde alternatif yatırım araçları konulu eğitim programı düzenledi.

Katılımcılara dünya ve Türkiye ekonomisindeki son gelişmelerin doğurduğu yatırım fırsatları, global piyasalardaki gelişmelerin yatırım araçlarına etkileri ve enflasyonist dönemde alternatif yatırım araçlarının faydaları konularında Üzeyir Doğan tarafından bilgiler aktarıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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