DTSO'dan Enflasyonist Dönemde Alternatif Yatırım Araçları Eğitimi

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) enflasyonist dönemde alternatif yatırım araçları eğitimi gerçekleştirildi.

DTSO'nun, üyelerine yönelik eğitim faaliyetleri kapsamında A1 Capital Genel Müdür Yarımcısı Üzeyir Doğan'ın konuşmacı olarak yer aldığı dünya ve Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler enflasyonist dönemde alternatif yatırım araçları konulu eğitim programı düzenledi.

Katılımcılara dünya ve Türkiye ekonomisindeki son gelişmelerin doğurduğu yatırım fırsatları, global piyasalardaki gelişmelerin yatırım araçlarına etkileri ve enflasyonist dönemde alternatif yatırım araçlarının faydaları konularında Üzeyir Doğan tarafından bilgiler aktarıldı. - DÜZCE