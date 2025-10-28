Haberler

DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık 'Ülkemizi üretim, istihdam, bilim ve teknolojiyle daha müreffeh yarınlara taşıyoruz'
DÜZCE(İHA) – DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla paylaştığı mesajında "Cumhuriyetimizin ışığında; üretimle, istihdamla, bilimle ve teknolojiyle ülkemizi daha güçlü, daha müreffeh bir geleceğe taşımaktır. Düzce iş dünyası olarak bu bilinçle hareket ediyor, ülkemizin kalkınma mücadelesine katkı sunmaktan onur duyuyoruz" dedi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan Bıyık mesajında, "Cumhuriyetimizin ilanının 102. yıl dönümünü, milletçe büyük bir gurur, sevinç ve heyecanla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde aziz milletimizin büyük fedakarlıklar ve kahramanlıklarla kurduğu Cumhuriyetimiz, Türk milletinin bağımsızlık iradesinin, vatan sevgisinin ve özgür yaşama kararlılığının en somut ifadesidir.

Bugün bizlere düşen görev, Cumhuriyetimizin ışığında; üretimle, istihdamla, bilimle ve teknolojiyle ülkemizi daha güçlü, daha müreffeh bir geleceğe taşımaktır. Düzce iş dünyası olarak bu bilinçle hareket ediyor, ülkemizin kalkınma mücadelesine katkı sunmaktan onur duyuyoruz. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Bu vesileyle, tüm milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde daha aydınlık yarınlara ulaşmamızı temenni ediyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

