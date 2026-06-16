DOĞAKA tarafından desteklenen boyutsal analiz ve ölçüm laboratuvarı faaliyete geçti

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu'nun Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş'a gerçekleştirdiği ziyarette üniversite ve ajans iş birliğinde yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Gerçekleştirilen görüşmede; bölgesel kalkınma çalışmaları, proje süreçleri ve üniversite-kamu-sanayi iş birlikleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmede ayrıca, bölgenin üretim altyapısının güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı. Ziyaret kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen "Üreten Şehirler Programı" kapsamında desteklenen ve KSÜ bünyesinde faaliyetlerine başlayan "Boyutsal Analiz ve Ölçüm Laboratuvarı" da yerinde incelendi.

Yetkililer, laboratuvarın savunma sanayii başta olmak üzere bölge sanayisine önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Proje kapsamında laboratuvar envanterine kazandırılan son teknoloji CMM (Koordinat Ölçme Makinesi) cihazı sayesinde mikron düzeyinde hassas ölçüm ve analizler gerçekleştirilebilecek.

Yeni laboratuvar altyapısı ile özellikle savunma sanayii ve imalat sektörüne yönelik kritik parçaların ölçüm süreçlerinin hızlandırılması, kalite kontrol süreçlerinin güçlendirilmesi ve bölge firmalarının analiz hizmetlerini şehir dışına ihtiyaç duymadan yerel olarak alabilmesi hedefleniyor.

DOĞAKA Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu ve KSÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, laboratuvarın bölgenin üretim kapasitesi, rekabet gücü ve katma değerli sanayi altyapısına önemli katkılar sunacağını ifade etti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı