Haberler

DOĞAKA tarafından desteklenen boyutsal analiz ve ölçüm laboratuvarı faaliyete geçti

DOĞAKA tarafından desteklenen boyutsal analiz ve ölçüm laboratuvarı faaliyete geçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DOĞAKA Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu, KSÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş'u ziyaret ederek üniversite-ajans iş birliğinde yürütülen projeleri ve bölgesel kalkınma çalışmalarını değerlendirdi. Görüşmede, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 'Üreten Şehirler Programı' kapsamında KSÜ bünyesinde faaliyete geçen Boyutsal Analiz ve Ölçüm Laboratuvarı incelendi. Laboratuvarın savunma sanayii başta olmak üzere bölge sanayisine mikron düzeyinde hassas ölçüm hizmeti sunması hedefleniyor.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu'nun Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş'a gerçekleştirdiği ziyarette üniversite ve ajans iş birliğinde yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Gerçekleştirilen görüşmede; bölgesel kalkınma çalışmaları, proje süreçleri ve üniversite-kamu-sanayi iş birlikleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmede ayrıca, bölgenin üretim altyapısının güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı. Ziyaret kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen "Üreten Şehirler Programı" kapsamında desteklenen ve KSÜ bünyesinde faaliyetlerine başlayan "Boyutsal Analiz ve Ölçüm Laboratuvarı" da yerinde incelendi.

Yetkililer, laboratuvarın savunma sanayii başta olmak üzere bölge sanayisine önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Proje kapsamında laboratuvar envanterine kazandırılan son teknoloji CMM (Koordinat Ölçme Makinesi) cihazı sayesinde mikron düzeyinde hassas ölçüm ve analizler gerçekleştirilebilecek.

Yeni laboratuvar altyapısı ile özellikle savunma sanayii ve imalat sektörüne yönelik kritik parçaların ölçüm süreçlerinin hızlandırılması, kalite kontrol süreçlerinin güçlendirilmesi ve bölge firmalarının analiz hizmetlerini şehir dışına ihtiyaç duymadan yerel olarak alabilmesi hedefleniyor.

DOĞAKA Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu ve KSÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, laboratuvarın bölgenin üretim kapasitesi, rekabet gücü ve katma değerli sanayi altyapısına önemli katkılar sunacağını ifade etti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi

Üç lideri defterden sildi
ABD Başkanı Trump: Hürmüz geçici olarak değil, kalıcı olarak tamamen ücretsiz olacak

Trump anlaşmanın kilit maddesini "kesin" diyerek duyurdu
Bakanlık peşine düştü! Milyonlarca araç sahibine 15 gün süre verildi

Bakanlık peşine düştü! Milyonlarca araç sahibine 15 gün süre verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Askerlik şakası Dünya Kupası'nı karıştırdı! Güney Kore'den sert karar

Son'a yapılan askerlik şakası Dünya Kupası'nı karıştırdı
Türkiye-Paraguay maçını yönetecek hakem belli oldu

Kader maçımızı yönetecek hakem belli oldu
Miray Daner, Özlem Çerçioğlu’nun oğluyla aşk yaşıyor: Romantik paylaşımı gündem oldu

Belediye başkanının oğluyla aşk yaşıyor! Paylaşımı olay oldu

Pazarlıklar bitiyor! Aziz Yıldırım rekor transferi İstanbul'a indirecek

120 yıllık kulüp tarihinin en pahalı transferini İstanbul'a getiriyor

Türkiye'de bir ilk: 'Dairesel köy' sıra dışı mimarisiyle dikkat çekiyor

Türkiye'de bir ilk! Özelliğini duyan bu köyü görmeye gidiyor
Ece İrtem'in yakın dostundan tüyler ürperten sözler

Ece İrtem'in yakın dostundan tüyler ürperten sözler
Fenomen dizinin başrolü öldü, hayranları lokma döktürdü

Fenomen dizinin başrolü öldü, hayranları lokma döktürdü