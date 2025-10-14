Diyarbakırlı Tatlıcı Glikozsuz Lezzetleriyle Göz Dolduruyor

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde hizmet veren bir tatlıcı, glikoz şurubu kullanmadan yaptığı tatlılar, dakikalar içinde tükeniyor.

Yaklaşık 20 yıldır sektörde bulunan Kenan Tan, özellikle glikoz şurubu kullanmadan ürettiği geleneksel halka tatlılarıyla biliniyor. Tan, hem lezzetli ürünleri hem de halk sağlığına gösterdiği özenle takdir topluyor. Tatlılarını tamamen doğal yöntemlerle hazırlayan Kenan usta, katkı maddesi içermeyen üretim anlayışıyla kısa sürede bölge halkının gözdesi haline geldi. Tanesi 15, kilosu ise 200 liradan satılan tatlılara olan yoğun talep nedeniyle zaman zaman kuyruklar caddeye kadar uzanıyor. Tan'ın yaptığı tatlılar, saniyeler içerisinde tükeniyor. - DİYARBAKIR