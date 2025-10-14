Haberler

Diyarbakırlı Tatlıcı Glikozsuz Lezzetleriyle Göz Dolduruyor

Diyarbakırlı Tatlıcı Glikozsuz Lezzetleriyle Göz Dolduruyor
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 20 yıldır tatlı üretimi yapan Kenan Tan, glikoz şurubu kullanmadan yaptığı geleneksel halka tatlılarıyla büyük bir ilgi görüyor. Tamamen doğal yöntemlerle ve katkı maddesi kullanmadan hazırladığı tatlılar, dakikalar içinde tükeniyor.

Yaklaşık 20 yıldır sektörde bulunan Kenan Tan, özellikle glikoz şurubu kullanmadan ürettiği geleneksel halka tatlılarıyla biliniyor. Tan, hem lezzetli ürünleri hem de halk sağlığına gösterdiği özenle takdir topluyor. Tatlılarını tamamen doğal yöntemlerle hazırlayan Kenan usta, katkı maddesi içermeyen üretim anlayışıyla kısa sürede bölge halkının gözdesi haline geldi. Tanesi 15, kilosu ise 200 liradan satılan tatlılara olan yoğun talep nedeniyle zaman zaman kuyruklar caddeye kadar uzanıyor. Tan'ın yaptığı tatlılar, saniyeler içerisinde tükeniyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
