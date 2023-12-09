Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da Yanlışlıkla Aktarılan 450 Bin TL Parayı Geri Ödeyen Tespihciye Ödül

Son Güncelleme:
Abone Ol

Diyarbakır'da banka hesabına yanlışlıkla 450 bin TL para aktarılan tespihci, parayı geri ödeyerek örnek davranış sergiledi. Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel, tespihciyi plaketle tebrik etti.

Diyarbakır'da geçtiğimiz günlerde banka hesabına yanlışlıkla 450 bin TL para aktarılan tespihci, parayı geri ödeyerek yaptığı örnek davranışa olumlu tepkiler alıyor. Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel bu örnek davranışı sergileyen tespihciye plaket vererek tebrik etti.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'dan bir kişi tespih ustası Cebrail Çelebi'nin hesabına yanlışlıkla 450 bin TL attı. Durumu fark eden Çelebi'nin parayı atan kişiyi bulup geri göndermesi gündeme gelmişti. Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkan Mehmet Yüksel, Çelebi'nin örnek davranışını takdir etmek için dükkanına gidip plaket takdim etti.

Burada açıklamada bulunan DİKO Başkanı Mehmet Yüksel, "Böyle dürüst esnafı özellikle kuyumcu ve tespihçi sektöründe tespit edip, güzel davranışlarını tanıtmamız gerekiyor. Örnek hareket sergiledikleri için biz isteriz ki böyle esnaf daha da çoğalsın. Biz böyle esnafımızın sürekli yanında oluruz. Kendisine yaptığı örnek davranıştan ötürü teşekkür ederiz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Yüksel Diyarbakır Banka Yerel Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

The Game Awards 2023 kazananları kim oldu? Yılın en iyi oyunu belli oldu mu? ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU? 2024 Asgari Ücret belli oldu mu, ne kadar olacak, saatlik ne kadar? Asgari Ücret günlük net! İşte konuşulan son rakamlar! YUNANİSTAN KAPI VİZESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Yunan Adaları kapıda vize başladı mı? Yunanistan kapı vizesi kaç günde çıkar? ABD GAZZE KARARI SON DAKİKA! ABD'nin Gazze açıklaması nedir? Gazze ateşkes olacak mı? GEBZE FABRİKA YANGINI SON DAKİKA | Gebze yangın son durum ne, söndürüldü mü? İskoçlar Çetesi çökertildi mi? Kafes-17 operasyonuyla çökertilen İskoçlar Çetesi lideri, elebaşı kim? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (108. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Adım Farah YENİ BÖLÜM (24. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (117. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (354. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (9 ARALIK CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 9 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Erden Timur istifa etti mi? Murat Bozok kimdir? MasterChef Şef Murat Bozok kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 9 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title