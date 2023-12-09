Diyarbakır'da Yanlışlıkla Aktarılan 450 Bin TL Parayı Geri Ödeyen Tespihciye Ödül

Diyarbakır'da banka hesabına yanlışlıkla 450 bin TL para aktarılan tespihci, parayı geri ödeyerek örnek davranış sergiledi. Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel, tespihciyi plaketle tebrik etti.

Diyarbakır'da geçtiğimiz günlerde banka hesabına yanlışlıkla 450 bin TL para aktarılan tespihci, parayı geri ödeyerek yaptığı örnek davranışa olumlu tepkiler alıyor. Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel bu örnek davranışı sergileyen tespihciye plaket vererek tebrik etti.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'dan bir kişi tespih ustası Cebrail Çelebi'nin hesabına yanlışlıkla 450 bin TL attı. Durumu fark eden Çelebi'nin parayı atan kişiyi bulup geri göndermesi gündeme gelmişti. Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkan Mehmet Yüksel, Çelebi'nin örnek davranışını takdir etmek için dükkanına gidip plaket takdim etti.

Burada açıklamada bulunan DİKO Başkanı Mehmet Yüksel, "Böyle dürüst esnafı özellikle kuyumcu ve tespihçi sektöründe tespit edip, güzel davranışlarını tanıtmamız gerekiyor. Örnek hareket sergiledikleri için biz isteriz ki böyle esnaf daha da çoğalsın. Biz böyle esnafımızın sürekli yanında oluruz. Kendisine yaptığı örnek davranıştan ötürü teşekkür ederiz" dedi. - DİYARBAKIR