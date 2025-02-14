Diyarbakır'da Sevgililer Günü'nde Çiçekçiler Zor Durumda

Diyarbakır'da Sevgililer Günü'nde en çok satış yapan işletmelerin başında gelen çiçekçilerde işler minimuma düştü. Durumdan memnun olmayan çiçekçiler, geçmiş yılları aradıklarını söylediler.

Sevgililer Günü'nde akla ilk gelen yerler olan çiçekçiler, bu sene umduklarını bulamadı. Maliyetlerin artmasıyla birlikte satış yapmakta zorlanan çiçekçiler, son yılların en az satış yapılan Sevgililer Günü'nü geçirdi. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 8 yıldır çiçekçilik yapan Agit Demir, Sevgililer Günü'ne hazırlandıklarını belirterek, gül fiyatlarının kalitesine göre ortalama 75 ila 150 lira arasında değiştiğini söyledi. Demir, "Sevgililer Günü hazırlığımızı yaptık fakat bu yıl bir düşüş var. Ama biz yine de hazırlıklarımızı yaptık, müşterilerimizi bekliyoruz" dedi. - DİYARBAKIR