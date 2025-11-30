Haberler

Diyarbakır'da Esnafa Ücretsiz İngilizce Eğitimi Başlatıldı

Güncelleme:
Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel'in öncülüğünde, esnafın yabancı misafirlerle daha iyi iletişim kurabilmesi için ücretsiz İngilizce eğitim programı hayata geçirildi. Eğitimler her hafta sonu düzenli olarak devam edecek ve katılımcılara temel seviye konuşma kalıpları ile turizm odaklı pratik ifadeler öğretilecek.

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel'in girişimleri ile, kentte bir ilki gerçekleştirerek esnafa yönelik ücretsiz İngilizce eğitimini başlattı.

Dünyanın ortak dili olan İngilizceyi öğrenme ihtiyacının her geçen gün arttığı zamanlarda, özellikle turizm hareketliliği yüksek olan Diyarbakır'da esnafın yabancı misafirlerle doğru iletişim kurması da büyük önem taşıyor. Bu farkındalıkla harekete geçen Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel, üyelerin hem iş yaşamında hem de sosyal hayatta kendilerini ifade edebilmeleri adına İngilizce eğitim programını hayata geçirdi. İlk ders, esnafın yoğun katılımı ve büyük bir ilgiyle gerçekleştirildi.

Eğitimler, uzman öğretmen eşliğinde her hafta sonu cumartesi günü saat 19.00'da düzenli olarak devam edecektir. Katılımcılar derslerde temel seviye konuşma kalıplarını, günlük iletişim becerilerini ve turizm odaklı pratik İngilizce ifadelerini öğrenecek. Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel, bu çalışmayı, mesleki gelişimi destekleyen, esnafın uluslararası müşterilerle ilişkisini güçlendiren ve Diyarbakır'ın turizm potansiyeline katkı sunan önemli bir adım olarak gördüklerini söyledi.

Diyarbakır'a, esnafımıza ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyor; programa katılan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
