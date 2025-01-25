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Diyadin'de Zorlu Kış Şartlarında Balık Avı

Diyadin'de Zorlu Kış Şartlarında Balık Avı
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Ağrı'nın Diyadin İlçesi'nde, hava sıcaklıklarının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü soğuk günlerde, balıkçılar buz tutmuş Murat Kanyonu'nda balık avlıyor. İlgili vatandaşlar, zorlu koşullara rağmen kış boyunca balık avlamaya devam ediyorlar.

Ağrı'nın Diyadin İlçesinde yer alan ve yüzeri buz tutmuş Murat Kanyonu'nda, balıkçılar soğuk havaya rağmen balık tutuyor.

Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 15 derecelere kadar düştüğü Diyadin'de birçok akarsu, dere ve gölün yüzeyi buz tuttu. İlçe merkezinde bulunan Murat Kanyonu yüzeyi dondurucu soğuklar nedeniyle kısmen buz tuttu. Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 15 derecelere kadar düştüğü ilçede birçok akarsu, dere ve göl gibi buz tabakalarıyla kaplandı. Zorlu kış şartlarına rağmen balık avlayan mahalleli, buz tabakalarını küreklerle kırıp, ağlarını çıkartmaya çalışırken, donmayan bölgelerde de suya girerek balık avlıyor.

Kışın balık lezzetli olduğu için yaptığını söyleyen vatandaşlar, " Murat Kanyonun balıkları çok lezzetli. Kışın sofraların vazgeçilmez lezzetleri buradaki balıklar. Ben de her kış mevsimi olduğu gibi, bu yıl da geldiğimde buzları kırarak balık avlıyorum. Çok zor oluyor. Ama değiyor. Günde ortalama 5 kiloya yakın balık avlıyorum. Ailemle birlikte pişirip yiyoruz. Zaman zaman komşularıma da ikram ediyoruz" dedi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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