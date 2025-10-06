Haberler

Diyadin'de Çocuklar Sporla Buluştu

Diyadin'de Çocuklar Sporla Buluştu
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Diyadin Gençlik Merkezi, 'Merkezim Her Yerde' projesi kapsamında 14 Nisan İlkokulu'nda gerçekleştirdiği etkinlikte çocuklara sporun mutluluğunu yaşattı. Etkinlikte gönüllü gençlik liderleriyle yapılan oyunlar ve sportif faaliyetler büyük ilgi gördü.

İlköğretim Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar, gönüllü gençlik liderleriyle birlikte çeşitli oyunlar ve sportif faaliyetlerle doyasıya eğlendi.

İlköğretim Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar, gönüllü gençlik liderleriyle birlikte çeşitli oyunlar ve sportif faaliyetlerle doyasıya eğlendi. Okul bahçesinde kurulan parkurda çocuklar hem eğlenceli dakikalar yaşadı hem de sporun birleştirici gücünü deneyimledi. Gençlik liderleri, miniklerle birlikte kale atışı, voleybol ve koordinasyon oyunları oynayarak sporun mutluluk veren yönünü paylaştı.

Etkinlik sonunda çocukların mutlulukları gözlerinden okunurken, Gençlik Merkezi yetkilileri, "Çocuklarımızın yüzlerindeki gülümseme, enerjileri ve katılımları bizlere ilham veriyor. Amacımız, her çocuğun sporla tanışması ve aktif bir yaşamı benimsemesi" açıklamasında bulundu.

Diyadin Gençlik Merkezi, benzer etkinliklerle ilçedeki okullarda çocuklara ulaşmayı sürdüreceklerini bildirdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
