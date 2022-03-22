Dilek fenerleri bu sefer down sendromlu çocuklar için havalandı

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te dün gece dilek fenerleri down sendromlu çocuklar için havalandı.

Bilecik'te Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında "Farkındalık Feneri Uçurtma" etkinliği düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndan etkinliğine Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu ve davetliler katıldı. Günün anlam ve önemini anlatan konuşmaların ardından down sendromlu çocukların zeybek oynamasının ardından balonlar ve dilek fenerleri gökyüzüne bırakıldı. - BİLECİK