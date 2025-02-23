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Dikilitaş Halil Ağar Ortaokulu, Yıldız Kızlar Satranç İl Finallerinde Birinci Oldu

Dikilitaş Halil Ağar Ortaokulu, Yıldız Kızlar Satranç İl Finallerinde Birinci Oldu
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Adıyaman'da düzenlenen 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları yıldızlar satranç il finallerinde Dikilitaş Halil Ağar Ortaokulu, yıldız kızlar kategorisinde il birincisi oldu ve bölge şampiyonasında Adıyaman'ı temsil etme hakkı kazandı.

Adıyaman'da 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen yıldızlar satranç il finalleri tamamlandı.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yeni Mahalle Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvaya il genelinden toplam 36 okul katıldı. Besni ilçesine bağlı Dikilitaş Halil Ağar Ortaokulu, yıldız kızlar kategorisinde büyük bir başarıya imza atarak il birincisi oldu. Okul Sporları İl Tertip Komitesi ve Türkiye Satranç Federasyonu Adıyaman İl Temsilciliği tarafından organize edilen müsabakalarda, öğrenciler İngilizce Öğretmeni Koray Baysa gözetiminde yarıştı.

Bu başarıyla Dikilitaş Halil Ağar Ortaokulu Yıldız Kız Satranç Takımı, 7-11 Nisan 2025 tarihlerinde düzenlenecek bölge şampiyonasında Adıyaman'ı temsil etme hakkı kazandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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