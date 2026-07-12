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Didim'de pamuk tarlalarında zararlı denetimi

Didim'de pamuk tarlalarında zararlı denetimi
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Aydın'ın Didim ilçesinde pamuk ekili alanlarda yapılan kontrollerde bitki gelişiminin iyi olduğu ve ekonomik zarar oluşturacak düzeyde zararlı yoğunluğuna rastlanmadığı bildirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde pamuk ekili alanlarda zararlı organizmaların takibi ve bitki gelişimine yönelik kontroller gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde, bitki gelişiminin iyi seviyede olduğu, zararlı yoğunluğuna ise rastlanmadığı bildirildi.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen saha çalışmaları kapsamında pamuk üretim alanlarında bitki gelişimi ile zararlı durumu yerinde incelendi. Gerçekleştirilen kontrollerde pamuk bitkilerinin gelişiminin sağlıklı şekilde devam ettiği gözlemlenirken, ekonomik zarar oluşturabilecek düzeyde herhangi bir zararlı yoğunluğu tespit edilmedi. Saha ziyaretleri sırasında üreticilerle de bir araya gelen teknik ekipler, yapılan gözlemler hakkında bilgi vererek mevcut durumun olumlu olduğunu aktardı. Üreticilere, zararlı popülasyonunun düzenli olarak takip edilmesinin ve tarım alanlarında periyodik kontrollerin sürdürülmesinin önemine ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu.

Yetkililer, pamukta verim ve kalite kayıplarının önlenmesi amacıyla sezon boyunca arazi kontrolleri ile üreticilere yönelik teknik bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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