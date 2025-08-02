Didim'de İlk Balık Mezatı Düzenlendi

Didim'de İlk Balık Mezatı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesinde Taşburun Balıkçı Barınağı'nda ilk kez düzenlenen balık mezatında, taze balıklar açık artırma usulüyle alıcılara sunuldu. Etkinlik, balıkçılar ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Aydın'ın Didim ilçesinde bulunan Taşburun Balıkçı Barınağı'nda ilk kez balık mezatı düzenlendi.

Sabahın erken saatlerinde gerçekleşen mezatta, çeşitli türlerdeki taze balıklar tezgahlarda sergilendi ve açık artırma usulüyle alıcılara sunuldu. Balıkçılar ile vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği mezat, barınakta hareketli ve renkli görüntülere sahne oldu. Balıkların üzerine konulan fiyat etiketleriyle başlayan satışlar, kısa sürede rekabet ortamına dönüştü. Tüketicilere taze ve uygun fiyatlı deniz ürünlerine ulaşma imkanı sunan mezatı ziyaret eden Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de gerekli incelemelerde bulunarak mezatın hayırlı olması temennisinde bulundu. Mezat her hafta Cumartesi günü sabah saat 10.00'da başlayacak.

Mezatın balıkçılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından önemli bir adım olduğunu belirten Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaptığı açıklamada "Taşburun balıkçı barınağında ilk defa yapılan balık mezatına ilçe müdürlüğü personelimiz ile katılım sağladık" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kediyi vahşice öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı: Onu can düşmanım gibi gördüm

'Cezve'yi işkence ederek öldüren cani kendini bakın nasıl savundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yat limanında rezil görüntü: Kayaların üzerinde kimseye aldırış etmediler

Yat limanında rezil görüntü: Kimseye aldırış etmediler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.