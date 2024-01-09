DHMİ, 2023 Hava Trafiği Rakamlarını Açıkladı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2023 yılında Erzurum Havaalanı'nda gerçekleşen uçuş ve yolcu sayılarını açıkladı. 2023 yılında Erzurum Havaalanı'ndan toplam 7 bin 596 uçuş gerçekleşti ve 1 milyon 47 bin 274 kişi uçtu. Ayrıca, ticari uçak ve yük trafiği de artış gösterdi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2023 yılının hava trafiği rakamlarını açıkladı.
Erzurum Havaalanından 2023 yılında 7 bin 596 uçuş gerçekleşti ve toplam 1 milyon 47 bin 274 kişi uçtu. 12 aylık dönemde Erzurum Havalimanından 7 bin 403 iç hat, bin 934 dış hat olmak üzere toplam 7 bin 596 uçuş oldu. 2022 yılında aynı dönemde toplam 6 bin 902 uçuş gerçekleşti.
Erzurum'da 12 ayda 1 milyon 36 bin 280 iç hatlar ve 10 bin 994 dış hatlardan olmak üzere toplam 1 milyon 47 bin 274 kişi uçak hizmetinden yararlandı. 2022 yılında ise 12 ayda 865 bin 215 yolcu hareketi oldu.
12 ay içinde Erzurum Havalimanında 6 bin 458 ticari uçak trafiği gerçekleşti. 8 bin 173 ton yük trafiği oldu. Bu yükler bagaj, kargo ve posta olarak ifade ediliyor. 2022 yılının 12 ayında ise 7 bin 267 ton yük trafiği gerçekleşti. - ERZURUM