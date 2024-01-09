DHMİ, 2023 Hava Trafiği Rakamlarını Açıkladı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2023 yılının hava trafiği rakamlarını açıkladı.

Erzurum Havaalanından 2023 yılında 7 bin 596 uçuş gerçekleşti ve toplam 1 milyon 47 bin 274 kişi uçtu. 12 aylık dönemde Erzurum Havalimanından 7 bin 403 iç hat, bin 934 dış hat olmak üzere toplam 7 bin 596 uçuş oldu. 2022 yılında aynı dönemde toplam 6 bin 902 uçuş gerçekleşti.

Erzurum'da 12 ayda 1 milyon 36 bin 280 iç hatlar ve 10 bin 994 dış hatlardan olmak üzere toplam 1 milyon 47 bin 274 kişi uçak hizmetinden yararlandı. 2022 yılında ise 12 ayda 865 bin 215 yolcu hareketi oldu.

12 ay içinde Erzurum Havalimanında 6 bin 458 ticari uçak trafiği gerçekleşti. 8 bin 173 ton yük trafiği oldu. Bu yükler bagaj, kargo ve posta olarak ifade ediliyor. 2022 yılının 12 ayında ise 7 bin 267 ton yük trafiği gerçekleşti. - ERZURUM