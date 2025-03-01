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Devrek'te Ramazan Pidesi Fiyatları Belli Oldu

Devrek'te Ramazan Pidesi Fiyatları Belli Oldu
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Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Devrek'te pide fiyatları güncellendi. 350 gram sade pide 30 lira, yumurtalı pide ise 35 lira olarak satılmaya başlandı. Fırın işletmecisi, artan gider maliyetlerinin fiyatlara yansıdığını belirtti.

İslam aleminin kutsal ayı olan Ramazan ayının başlaması ile birlikte Devrek'te pide fiyatları da belli oldu.

11 ayın sultanı olan Ramazan ayının başlaması ile iftarların ve sahurların olmazsa olmazları arasında yer alan ramazan pidesinin fiyatları Devrek ilçesinde yeniden güncellendi.

Sade ve yumurtalı olarak ilçede iki çeşit olarak vatandaşların tüketimine sunulan 350 gr sade pide 30 liraya yine aynı gramajda yumurtalı olarak imal edilen pide ise 35 liraya satılmaya başlandı.

Fırın işletmecisi Mehmet Erdem," Geçtiğimiz yıllarda sene fiyatlarımız oldukça makuldü ancak bu sene gider maliyetlerinin tırmanışa geçmesi bizlere yansıdığı gibi maalesef tüm ürünlerde olduğu gibi vatandaşlarımıza da yansıması kaçınılmaz oldu" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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