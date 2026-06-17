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İstanbul Boğazı'ndan geçen dev vinç gemisi havadan görüntülendi

İstanbul Boğazı'ndan geçen dev vinç gemisi havadan görüntülendi
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Dünyanın en büyük üçüncü yarı batık vinç gemisi Saipem 7000, İstanbul Boğazı'ndan geçerken havadan görüntülendi. Geçiş nedeniyle boğaz trafiği çift yönlü askıya alındı.

İstanbul Boğazı'ndan geçen dev vinç gemisi 'Saipem 7000' havadan görüntülendi.

Dünyanın en büyük üçüncü yarı batık vinç gemisi olan devasa boyutlardaki "Saipem 7000", sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Yaklaşık 14 saat sürmesi beklenen kritik geçiş nedeniyle boğazdaki gemi trafiği, sabah saat 06.00'dan itibaren çift yönlü askıya alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında çok sayıda kurtarma römorkörü ve kılavuz kaptanın eşlik ettiği dev geminin İstanbul Boğazı'ndan geçişi havadan da görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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