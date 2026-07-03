CHP'li Kaya'ya Dert Yanan Osmaniyeli Depremzede: "Ev Çıktı Ama Hala Anahtar Verilmedi"

(OSMANİYE) Haber: Erhan ÖZMEN

-CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, memleketi Osmaniye'de parti örgütüyle birlikte esnaf ziyareti yaptı. Kaya'ya dert yanan depremzede vatandaş, "Hak sahibiyim. Ev çıktı ama hala anahtar verilmedi. Kurada ismimiz çıktı, kira yardımımız kesildi" dedi.

Osmaniye merkezde bulunan bir kahvehaneyi ziyaret eden CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, burada vatandaşlarla biraraya geldi.

Milletvekili Kaya'yla sohbet eden emekli yurttaş, "6 bin 200 gün prim yatırdım. 20 bin lira maaş alıyorum. Ev kiram 15 bin lira. Depremzedeyim. Evim çıktı. 3 aydır kiram ödenmiyor. Ev çıktı ama daha anahtar verilmedi. Daha söyleyecek ne var. Hiçbir açıklamada yok. Kurada adı çıkanların kirası kesilecek. 7 bin 500 lira alıp yine 15 bin lira kira veriyorduk. Üzerini biz kendimiz tamamlıyorduk. Şimdi o da gitti. Zaten 20 bin lirayıda net 20 bin olarak alamıyoruz hiçbir zaman. Çalışamıyoruz. Bu yaştan sonra bize kimse iş vermiyor" dedi.

"İLK KEZ CHP'YE OY VERECEĞİM"

"Vatandaşın kanı emiliyor kimsenin haberi yok" diyen bir başka emekli yurttaş ise "Sandıkta cevabını alacak o AKP. Siz buraya gelseniz de gelmeseniz de. Ben CHP'ye ilk defa oy vereceğim. Vatandaşın kanı emiliyor kimsenin haberi yok. Milletvekilllerinin torunlarına kadar güvencesi var, korunması var. Evi, arabası her şeyi var. Ev kirası yok. Aslında onlar vatan evladıymış. Biz vatan evladı değilmişiz. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nde bayrak, toprak ve Kur'an. Bunlar hepsini düşürdüler" diye konuştu."

"ESKİDEN ADALET VARDI, HUKUK VARDI"

Eski Türkiye'yi özlediğini belirten emekli bir yurttaş da şunları söyledi:

"Ülkede hukuk kalmadı. Seçimi bekliyoruz yapılanların yapılmayanların hesabını sormak için. Demokrasi yok. Haksızlık hukuksuzluk var ülkede daha ne olsun. Biz eski Türkiye'yi özlüyoruz. Eskiden demokrasi vardı, adalet vardı, hukuk vardı. Haksızlığa uğrayan Danıştay'a giderdi, Yargıtay'a giderdi. Şimdi hepsi bir kişinin elinde" dedi."

Tatlıcı esnafı ekonomik krizden dolayı işlerin hiç iyi gitmediğini belirterek, "Burada havalar bulutlu çok bulutlu. Ekonomik kriz var. Ben tatlıcıyım. Şuan işler hiç iç açıcı değil. Gördüğünüz gibi oturuyoruz. Şuan herkesin eve dönüş saati alışveriş saati. Maalesef böyleyiz. Direnebildiğimiz yere kadar direneceğiz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA