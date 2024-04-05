Depremzede Gülistan Mutlu, sıcak havada oruç tutarak tandır ekmeği yapıyor

HATAY (İHA) – Hatay'da hava sıcaklığının 30 dereceyi geçtiği bu günlerde tandır ekmeği yaparak para kazanan depremzede Gülistan Mutlu, artan sıcaklara rağmen hem orucunu tutuyor hem de işini sürdürüyor.

Hatay'da ilk baharın gelmesiyle hava sıcaklığı artmaya başladı. Antakya ilçesinde gün içinde hava sıcaklıkları 30 derecenin üzerine çıkmaya başladı. Doğanköy Mahallesi'nde tandır başında ekmek yapıp satarak aile ekonomisine destek sağlayan 37 yaşındaki Gülistan Mutlu, sıcak havanın zorlamaya başladığı bu günlerde orucunu tutmaya devam ediyor.

"Havalar ısındı, günler uzadı, oruçluyken zor oluyor"

Tandır başındaki mesainin yaz aylarında zor olduğunu dile getiren Gülistan Mutlu, "Burada tandır ekmeği biberli ekmek yapıp satıyorum. Havalar ısındı, günler uzadı oruçluyken zor oluyor. Aile ekonomisine, çocuklarıma katkıda bulunuyorum. Ekmeği Ramazan ayı boyunca 7 TL'ye satıyorum. Hiçbir iş kolay değil ama bunun ayrı bir zorluğu var. Ateşin başında çok sıcak oluyor. Kışın güzel de yazın çok sıcak oluyor. Bayağı sıcaklıyoruz. Bu işe yaklaşık 8 ay önce başladım. Günümün hepsini burada geçiriyorum" dedi. - HATAY