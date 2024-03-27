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Depremde zarar gören Hatay Havalimanı'nda çift yönlü uçuşlar başlıyor

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Depremde zarar gören Hatay Havalimanı'nda çift yönlü uçuşlar, 29 Mart tarihi itibarıyla başlıyor.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde zarar gören Hatay Havalimanı, yeniden çift yönlü uçuşlara açılıyor. Havalimanında 29 Mart tarihi itibarıyla çift yönlü olarak yolcu taşımacılığı başlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da havalimanında incelemelerde bulundu.

Havalimanın zemin taşıma gücünün artırılacağı, yüksek ve geçirimsiz bir dolgu üzerine inşa edileceği belirtildi. Terminal, teknik kule, itfaiye binası, güç santrali, lojman ve garaj binalarının da güçlendirileceği, 3 bin metre uzunluğu ve 60 metre genişliği ile geniş gövdeli uçakların inebileceği şekilde pist, 2 bin 720 metre uzunluğunda yeni paralel taksi yolu, 2 adet hızlı çıkış ve 4 adet bağlantı taksi yolu yapılacağı ifade edildi. Çalışmaların 2026 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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