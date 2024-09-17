Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Derya Baltalı Seçildi

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu'nun vefatının ardından gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında başkanlık görevine Derya Baltalı seçildi.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde 29 yıl boyunca Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten M. Abdülkadir Uslu, 6 Eylül 2024 tarihinde hayata veda etmişti. Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine yeni bir ismin belirlenmesi amacıyla Yönetim Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantıya; Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Derya Baltalı ve Necip Filiz, Yönetim Kurulu Üyeleri; Selim Yaymanoğlu, Osman Uğurlu, Cemalcan Sirkeci ve Mehmet Çalışkan katıldı. Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı merhum M. Abdülkadir Uslu'nun Toplantı Salonu'nda bulunan koltuğuna fotoğrafı ve karanfiller bırakılarak saygıyla anıldı.

Yeni Yönetim Kurulu belirlendi

Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan karara göre; Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Derya Baltalı seçildi. Derya Baltalı başkanlığındaki Denizli OSB Yönetim Kurulu Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Uğurlu, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Yaymanoğlu, Denizli OSB Yönetim Kurulu Üyesi Cemalcan Sirkeci, Denizli OSB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çalışkan, Denizli OSB Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Aslan isimlerinden oluştu.

"Projelerimize tüm hızıyla devam edeceğiz"

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilen Derya Baltalı; "29 yıl boyunca tüm projelerde birlikte çalıştığımız bölgemize, sanayicimize büyük katkılar sunmuş Başkanımız Sayın M. Abdülkadir Uslu'yu bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyoruz. Bugün gerçekleştirmiş olduğumuz Yönetim Kurulu Toplantımızda alınan kararla Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devraldım. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerimizle birlikte ülkemize örnek bir Organize Sanayi Bölgesi olmak hedefiyle tüm sanayicilerimizle işbirliği içinde yatırım odaklı çalışmaya devam edeceğiz. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerimizle görev dağılımını yaptık. Bundan sonra sanayicilerimizin daha ucuz enerji kullanımını sağlamak ve tüm sanayicilerimizin faydalanacağı büyük projelere imza atmak için bugünden itibaren çalışmalara başlıyoruz. Dünya Bankası ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın uygun kredilerini kullanmak için yeni projelere başlayacağız" dedi.

Yeni kursların açılacağının müjdesini veren ve ayrıca projelerin hız kesmeden devam edeceğini belirten Baltalı, "Sanayicilerimizin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak için başta DOSTEK Kolejimiz ve DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezimizde yeni kurslar düzenleyeceğiz. Bunun için Mesleki Eğitim Merkezimizi modernize ediyoruz. En kısa sürede hizmete açacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan Denizli OSB Teknokent Projesi için çalışmalara başladık. Bu hafta şirket kurulumunu tamamlayıp, uygulama projelerine başlayacağız. Bu konuda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü ile görüşmelere devam ediyoruz. Prototip atölyeleri olan örnek bir Teknokent Projesini tamamlayarak yeni ve farklı yatırım yapmak isteyen sanayicilerimizin kullanımına açacağız. Bunun gibi Bölgemizi, şehrimizi ve ülkemizi kalkındıracak tüm projeleri hayata geçirmek için tüm Yönetim Kurulu Üyelerimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - DENİZLİ