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Denizli'nin nüfusu 2023 yılında arttı

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Denizli'nin 2022'de 1 milyon 56 bin 332 olan nüfusu, 2023 yılı sonu itibariyle binde 2,6 artış ile 1 milyon 59 bin 82'ye yükseldi. Merkezefendi'nin nüfusu ise binde 10,6 oranında artarak 340 bin 400'e yükseldi.

Denizli'nin 2022'de 1 milyon 56 bin 332 olan nüfusu, 2023 yılı sonu itibariyle binde 2,6 artış ile 1 milyon 59 bin 82'ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2023 sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2022 yılı itibarıyla 85 milyon 279 bin 553 olan ülke nüfusu geçen yıl 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu. Denizli'nin nüfusu ise 2 bin 750 kişi arttı. 2022 yılında 1 milyon 56 bin 332 olan kent nüfusu, binde 2,6 oranında artarak 2023 yılı sonunda 1 milyon 59 bin 82'ye yükseldi

2022 yılı sonundaki nüfusu 336 bin 818 olarak açıklanan Merkezefendi'nin 2023 nüfusu binde 10,6 oranında artarak 340 bin 400'e yükseldi. Pamukkale'nin nüfusu ise binde 5,4 oranında azaldı. İlçenin 2022 yılı sonunda 347 bin 946 bin olan nüfusu, 2023 sonunda 346 bin 47'ye geriledi. Merkezefendi ve Pamukkale'den sonra en fazla nüfusa sahip ilçeler Çivril, Acıpayam ve Tavas oldu. Çivril'in nüfusu 59 bin 912, Acıpayam'ın nüfusu 55 bin 406, Tavas'ın nüfusu 41 bin 447 olarak açıklandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye İstatistik Kurumu Merkezefendi Denizli Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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