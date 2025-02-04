AKOM saat verdi! İstanbul'a 2 gün boyunca lapa lapa kar yağacak

AKOM saat verdi! Hazırlıkları yapın, İstanbul'da göz gözü görmeyecek
Ahmed El Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi

Eşi ilk kez görüntülendi! İşte Suriye'nin yeni fırst lady'si
Ekrem İmamoğlu'ndan Yavaş'a adaylık yanıtı

İmamoğlu'ndan "Karşıyım" diyen Mansur Yavaş'a yanıt geldi
Bakan Kurum'dan Ege'deki depremlere ilişkin açıklama: Hareketlilik yeniden başladı

Ege'deki deprem fırtınasıyla ilgili endişelendiren sözler

Dağcılar Kırşehir zirvelerinde Türk Bayrağı açtı

Dağcılar Kırşehir zirvelerinde Türk Bayrağı açtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de dağcılar; Kervansaray Dağı'nın 1.700 metre yüksekliğindeki zirvesine tırmandı.

Kırşehir'de dağcılar; Kervansaray Dağı'nın 1.700 metre yüksekliğindeki zirvesine tırmandı. Zirvede Türk Bayrağı açan grup, İstiklal Marşı okuyarak şehitleri andı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinliğe 12 kişi katıldı. Yaklaşık 2,5 saat süren tırmanış sırasında ara ara karlı zeminde ilerleyen dağcılar, zirveye ulaştıklarında bayrak açarak saygı duruşunda bulundu. Hafta sonları günübirlik yürüyüşler şeklinde düzenlenen etkinliklere katılan doğa severler, dağcılık etiği ve kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilen yürüyüşlerde bölgenin doğal bitki örtüsünü de tanıma imkanı elde ediyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

İnsanların sinir sistemini felç edip ölümlerine neden oluyor
img

En yakın müttefiki ABD'yi tehdit etti
img

Kanye West'in, eşine verdiği talimatlar ortaya çıktı
Ağızda sigara ile cinayet! Katil babaya bir darbe de çocuklarından

Katil babaya bir darbe de çocuklarından
Canlı yayında skandal: Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı

Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı
Para kazandırarak gitti: Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

İşte yeni takımı ve Galatasaray'a kazandırdığı para
Süper Lig devinin gece yol verdiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Süper Lig devinin dün gece yol verdiği futbolcuyu hemen kaptı
Yaptığı hata aracını 2 ayda bu hale getirdi! Direksiyon bile küflendi

Yaptığı hata aracını 2 ayda bu hale getirdi! Direksiyon bile küflendi
Araç alım satımında yetki doğrulaması uygulaması bugün başladı

Taşıtlar için yeni zorunluluk bugün başladı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.