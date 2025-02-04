Dağcılar Kırşehir zirvelerinde Türk Bayrağı açtı

Kırşehir'de dağcılar; Kervansaray Dağı'nın 1.700 metre yüksekliğindeki zirvesine tırmandı. Zirvede Türk Bayrağı açan grup, İstiklal Marşı okuyarak şehitleri andı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinliğe 12 kişi katıldı. Yaklaşık 2,5 saat süren tırmanış sırasında ara ara karlı zeminde ilerleyen dağcılar, zirveye ulaştıklarında bayrak açarak saygı duruşunda bulundu. Hafta sonları günübirlik yürüyüşler şeklinde düzenlenen etkinliklere katılan doğa severler, dağcılık etiği ve kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilen yürüyüşlerde bölgenin doğal bitki örtüsünü de tanıma imkanı elde ediyor. - KIRŞEHİR